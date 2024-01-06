Бавария имеет устную договоренность с хавбеком Фулхэма
Однако трансфер вряд ли произойдет в январе.
Мюнхенская Бавария договорилась о трансфере с Жоау Палиньей, пишет Флориан Плеттенберг.
Хавбек Фулхэма уже был близок к переходу в Бундеслигу, однако тогда трансфер сорвался в последний момент.
Сейчас мюнхенцы имеют на руках устное соглашение с португальцем на переход в январе, однако это вряд ли произойдет.
Фулхэм не хочет снижать цену на игрока и требует за него 65 мле евро, которые Бавария не в состоянии заплатит как минимум сейчас. Клуб даже не планирует делать официальный запрос.
Вероятно, переговоры о переходы Палиньи клубы продолжат уже летом.
Ранее также сообщалось, что Барселона надеется зимой подписать себе хавбека.
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