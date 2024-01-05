Барселона надеется на подписание полузащитника этой зимой

Барселона рассматривает возможность приобретения полузащитника этой зимой. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В рядах каталонской команды рассматривается не только возможность привлечения Витора Роке. Руководство клуба видит необходимость в усилении этой позиции из-за травмы Гави и восстановления Педри.

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Планируется приобрести игрока с физическими качествами, подходящими для ролей опорника и центрального полузащитника.

Клуб рассматривает вариант аренды игрока на полгода с последующим правом выкупа. Однако в ближайшие месяцы Барселона не планирует продавать игроков, что может усложнить процесс подписания.

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