Жирона хочет усилиться экс-хавбеком Барселоны
Каталонцы хотят подписать Нико.
Жирона намерена усилить свой состав зимой.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы нацелились на полузащитника Нико из Порту. Испанец их главная цель на зимнее трансферное окно.
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Коллектив Мичела намерен подписать игрока в аренду с возможным правом выкупа после завершения текущего сезона.
Нико перешел в стан португальского гранда из Барселоны этим летом за 8,5 млн евро и 40% от последующей продажи. За "драконов" провел 14 матчей, не отличившись результативными действиями.
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