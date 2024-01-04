Жирона хочет усилиться экс-хавбеком Барселоны

Жирона намерена усилить свой состав зимой.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы нацелились на полузащитника Нико из Порту. Испанец их главная цель на зимнее трансферное окно.

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Коллектив Мичела намерен подписать игрока в аренду с возможным правом выкупа после завершения текущего сезона.

Нико перешел в стан португальского гранда из Барселоны этим летом за 8,5 млн евро и 40% от последующей продажи. За "драконов" провел 14 матчей, не отличившись результативными действиями.

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