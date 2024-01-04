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Жирона забивает больше, чем создает, но они не лидеры Европы по этому показателю

Василий Войтюк рассказывает о командах с лучшей реализацией.
Сегодня, 16:30
МЮ и Жирона / Getty Images
МЮ и Жирона / Getty Images

Накануне состоялся один из самых интересных матчей сезона и самый интересный матч 2024 года, в котором Жирона одержала крутую победу над мадридским Атлетико.

Обсуждая этот поединок с коллегой, он сказал, что каталонцы слишком хорошо реализуют свои возможности: имеют момент - забивают гол. При этом моменты эти далеко не из тех, которые принято называть 100-процентными.

ISPORT решил разобраться в этом момент с помощью показателя ожидаемых голов, в народе известного как xG.

Жирона

Если мы уже упомянули матч с Атлетико, то здесь по показателю xG Жирона уступила, хотя и разница эта очень незначительная – 2,32 против 2,67 у "матрасников".

Эти показатели у обеих команд значительно выше их средних норм. У Жироны по сезону xG равняется 1,55, тогда как забивают они невероятные 2,42 гола за поединок! Разница составляет +0,87! То есть, каталонцы забивают практически на 1 гол больше каждого матча, чем должны были бы!

Давайте рассмотрим главного бомбардира команды – Артема Довбика.

На счету форварда сборной Украины 11 голов в Ла Лиге, при этом xG у него 8,79, что на 2,21 меньше, чем количество голов. В среднем за 90 минут у Артема 0,68xG и 0,89 голов.

Но Жирона не самая лучшая в Европе

Да, в Испании каталонцам просто нет равных в реализации. Ближе всего к ним именно Атлетико, у которых разница между реально забитыми голами и ожидаемыми в среднем за матч равна +0,57. Мадридский Реал, например, занимает 7-е место по этому показателю (2,11 забиты - 1,96 xG = 0,15), а у Барселоны этот показатель вообще отрицательный (1,89 забитые - 2,05 xG = -0, 16).

В английской Премьер-лиге лучшими "реализаторами" является Астон Вилла с показателем в 0,6. У Ман Сити (4 место) он +0,35, у Тоттенхэма 0,30, а Ливерпуль и Арсенал вообще имеют по 0,05 и 0,04 соответственно.

Но если в АПЛ только шесть команд реализуют хуже, чем создают, то во Франции наоборот – только пять команд "в плюсе". Лидер, конечно, ПСЖ. Парижане забивают на 0,56 гола в среднем больше, чем производят. Но и это очень далеко от Жироны.

Где-то на уровне ПСЖ реализация у Интера, являющегося лучшей командой Италии по этому показателю (0,54). У следующих следующих Ромы и Милана 0,36 и 0,33 соответственно.

Вот мы и дошли до лучшего чемпионата в мире, если говорить о реализации! Невероятный леверкузенский Байер забивает в среднем за матч по 2,88 голов и, очевидно, забивают они больше, чем ожидается статистическими данными. А если быть точными, то разница составляет 0,92 в среднем за матч.

Но даже они не самые лучшие, потому что есть еще мюнхенская Бавария, забивающая 3,27 гола, а xG у нее "всего" 2,28 – то есть разница составляет целый гол в среднем за матч!

Вообще стоит отметить всю Бундеслигу. Если в Италии например у 2-й и 3-й команд показатель немного больше 0,3, то в Германии у Аугсбурга +0,34, а это на секундочку ДЕСЯТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

А кто же худший по реализации?

Наверное, для соблюдения баланса в природе в ТОП-5 чемпионатах худший показатель реализации также принадлежит команде Бундеслиги – Кельну. Они забивают в среднем на 0,73 гола меньше матча, чем создают моменты. Не очень далеко и Майнц с показателем –0,54.

А особенно выделяется здесь Манчестер Юнайтед, у которых на 1,1 забитый гол в среднем приходится 1,48 xG. Представьте себе - у МЮ разница -0.38, у Эвертона она -0,29, а дальше у всей АПЛ нет ни одной команды с показателем ниже -0,06!

Не сильно обогнали МЮ чемпионы Италии из Неаполя, у которых этот показатель равен -0,34. Из именитых клубов также следует выделить Севилью (-0,43) и Лион (-0,50).

По итогам 2023 года ISPORT раздавал разнообразные номинации футбольным деятелям, награды от нас получили любитель допинга Поль Погба, юный фанат русские из Шахтера и, конечно, Андрей Павелко.

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