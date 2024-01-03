Лимоны Почеттино, влияние Месси и поцелуй Рубиалеса: итоги 2023 года в футболе

ISPORT продолжает раздавать всевозможные номинации по итогам уже прошедшего года.

2023 год уже подошел к концу, однако, подведение его итогов все еще остается актуальным.

Как уже было сказано ранее, прошлый год в футболе был слишком насыщенным, поэтому, его итоги разделены на две части. Вашему вниманию вторая половина раздачи "призов" по итогам 2023.

"Как так?" года

Дортмундская Боруссия в минувшем сезоне Бундеслиги была довольно сильным коллективом. Особенно это проявилось во второй части сезона, поэтому, "шмели" были фаворитом в чемпионской гонке.

В последнем туре коллективу Эдина Терзича оставалось лишь победить середняка чемпионата в лице Майнца, однако, с самого начала все пошло не по их плану. Гости в первом тайме забили дважды, а хозяева не реализовали пенальти.

Проснулись дортмундцы слишком поздно. Во втором тайме удалось лишь добыть ничью, а Бавария в то же время обыграла Кельн и всего лишь из-за лучшей разницы мячей добыла титул.

"Я бил, а не подавал" года

В прошлом году было два мяча, которые могли бы претендовать на данную награду, но все же гол Александра Караваева в ворота Северной Македонии вызывает меньше сомнений.

Источник: Getty Images

То, что Михаил Мудрик действительно целенаправленно бил в ворота Давида Райи в матче против Арсенала может поддаваться дискуссии, однако, не так важно то, что задумывал вингер Челси - важно то, что из этого получилось, а получился из этого невероятно красивый гол.

Бомбардир года

Криштиану Роналу обрел вторую, а возможно и третью молодость в Саудовской Аравии.

Португалец демонстрирует выдающуюся результативность в стане Ан-Насра и по количеству голов за каледнарный год опередил всех возможных футболистов мира, выступающих в высших дивизионах, включая таких топов, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Влияние года

Не отстает от Роналду и его "заклятый противник" в лице Лионеля Месси.

Источник: Getty Images

Аргентинец, конечно, не забил такого же количества голов, но свой клуб и лигу вывел на качественно новый уровень.

Месси стал тем, кто значительно увеличил внимание к МЛС и Интер Майами персонально. "Розовые" распродают билеты и абонементы на свои матчи за считанные секунды, а на стриминговый сервис Apple TV+, которому принадлежат права на показ лиги, подписалось почти 300 тысяч человек лишь за один месяц после перехода Лео.

"Скатертью дорога" года

Источник: shakhtar.com

Долго останавливаться на данном персонаже не хочется.

Единственное, что хотелось бы сказать об александре роспутько так это то, что лучше бы он и другие любители "русского мира" оказались на болотах еще раньше.

Цитата года

Чеферин и близко не становится в один ряд со своим почти тезкой, однако, хочется посоветовать функционеру впредь держать язык за зубами.

Незадолго до самого важного матча отбора на Евро-2024 функционер решил, что будет уместным заявить о том, что континентальный форум нуждается в участии на нем сборной Италии.

Позже словенец не остановился на этом и выразил надежду еще и на проход Боснии и Герцеговины. Впрочем, сборной Украины в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Чеферин также пожелал удачи, поэтому, будем надеяться, что пространства для конспирологии после матчей плей-офф отбора на ЧЕ-2024 не останется.

Скандал года

Раз уж речь зашла о президентах футбольных ассоциаций, то есть один мужчина, который безоговорочно заслуживает победу в отдельной номинации.

Луис Рубиалес, вероятно, думал, что он просто отпразднует победу своей сборной на женском чемпионате мира, но случилось далеко не так.

Источник: Getty Images

Поступок, совершенный на эмоциях, стоил и без того достаточно скандальному функционеру дальнейшей карьеры в футболе.

Рубиалес пытался оправдаться за поцелуй в губы Дженни Эрмосо, но это ему так и не удалось сделать. В итоге, он лишился своей должности и получил дисквалификацию на 3 года.

Тюрьма года

Источник: Getty Images

Здесь определиться с победителем было особенно сложно.

Дани Алвес и Андрей Павелко одинаково заслуживают "почетное звание", хотя отдать приз пока еще действующему президенту УАФ более логично, учитывая ориентацию на местного читателя.

Воля года

Однако, есть и те кто сумел избежать серьезного наказания за более серьезные обвинения.

Источник: Getty Images

Бенжамену Менди вполне грозил тюремный срок за обвинения в сексуальном насилии над несколькими женщинами, однако. суд присяжных в Великобритании его оправдал.

Конечно, как и Мейсон Гринвуд, французский защитник не смог вернуться в свою команду после подобного скандала и огромного периода без футбола, однако, на Родине его с радостью принял Ланс, выступающий в высшем дивизионе.

Допинг года

Одна из тех номинаций, где у победителя был хороший оппонент, однако, Поль Погба все же сильнее заслуживает признания.

Если бы не история с французом, то "награду" бы скорее всего получил Папу Гомес, которого дисквалифицировали спустя всего месяц после перехода в Монцу, однако, карьера аргентинца и так была близка к закату и в целом он не настолько популярен, как Поль, поэтому, Погба видится более логичным вариантом.

Кто-то возможно еще надеялся, что хавбек вернется на свою пиковую форму, ведь ему всего 30 и поиграть на высоком уровне он вполне был способен, однако, теперь шансы на это совсем уж призрачные.

Судьи года

Судьи везде принимают сомнительные решения, но есть те чемпионаты, в которых их квалификация вызывает особые вопросы.

Источник: Getty Images

Английский чемпионат является одним из таких. В текущем сезоне рефери в АПЛ демонстрируют особое отсутствие последовательности и нормальной комуникации между собой при принятии решений.

Будем надеяться, что этот "приз" смотивирует местных арбитров интерпретировать футбольные правила более справедливо.

Суеверие года

Большинство спортсменов и тренеров являются весьма суеверными людьми, готовыми придерживаться любых ритуалов, которые по их мнению приносят им успех.

Источник: Getty Images

Как мы узнали в 2023, свое особое суеверие есть и у наставника Челси Маурисио Почеттино. Аргентинец верит в особую силу лимонов, которые должны принести удачу, однако, им нужно время.

Что ж, как мы видим по этому сезону, время еще не наступило. Остается открытым вопрос, что же случится раньше: Дозреют лимоны или закончится терпение Тодда Боули.

Напомним, ранее вышла первая часть подведения итогов года, где ISPORT определил победителей в таких номинациях, как команда года, игрок года, тренер года и множество других.

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