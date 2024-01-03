Лимоны Почеттино, влияние Месси и поцелуй Рубиалеса: итоги 2023 года в футболе
2023 год уже подошел к концу, однако, подведение его итогов все еще остается актуальным.
Как уже было сказано ранее, прошлый год в футболе был слишком насыщенным, поэтому, его итоги разделены на две части. Вашему вниманию вторая половина раздачи "призов" по итогам 2023.
"Как так?" года
Дортмундская Боруссия в минувшем сезоне Бундеслиги была довольно сильным коллективом. Особенно это проявилось во второй части сезона, поэтому, "шмели" были фаворитом в чемпионской гонке.
В последнем туре коллективу Эдина Терзича оставалось лишь победить середняка чемпионата в лице Майнца, однако, с самого начала все пошло не по их плану. Гости в первом тайме забили дважды, а хозяева не реализовали пенальти.
Проснулись дортмундцы слишком поздно. Во втором тайме удалось лишь добыть ничью, а Бавария в то же время обыграла Кельн и всего лишь из-за лучшей разницы мячей добыла титул.
"Я бил, а не подавал" года
В прошлом году было два мяча, которые могли бы претендовать на данную награду, но все же гол Александра Караваева в ворота Северной Македонии вызывает меньше сомнений.
То, что Михаил Мудрик действительно целенаправленно бил в ворота Давида Райи в матче против Арсенала может поддаваться дискуссии, однако, не так важно то, что задумывал вингер Челси - важно то, что из этого получилось, а получился из этого невероятно красивый гол.
Бомбардир года
Криштиану Роналу обрел вторую, а возможно и третью молодость в Саудовской Аравии.
Португалец демонстрирует выдающуюся результативность в стане Ан-Насра и по количеству голов за каледнарный год опередил всех возможных футболистов мира, выступающих в высших дивизионах, включая таких топов, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Влияние года
Не отстает от Роналду и его "заклятый противник" в лице Лионеля Месси.
Аргентинец, конечно, не забил такого же количества голов, но свой клуб и лигу вывел на качественно новый уровень.
Месси стал тем, кто значительно увеличил внимание к МЛС и Интер Майами персонально. "Розовые" распродают билеты и абонементы на свои матчи за считанные секунды, а на стриминговый сервис Apple TV+, которому принадлежат права на показ лиги, подписалось почти 300 тысяч человек лишь за один месяц после перехода Лео.
"Скатертью дорога" года
Долго останавливаться на данном персонаже не хочется.
Единственное, что хотелось бы сказать об александре роспутько так это то, что лучше бы он и другие любители "русского мира" оказались на болотах еще раньше.
Цитата года
Чеферин и близко не становится в один ряд со своим почти тезкой, однако, хочется посоветовать функционеру впредь держать язык за зубами.
Незадолго до самого важного матча отбора на Евро-2024 функционер решил, что будет уместным заявить о том, что континентальный форум нуждается в участии на нем сборной Италии.
Позже словенец не остановился на этом и выразил надежду еще и на проход Боснии и Герцеговины. Впрочем, сборной Украины в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Чеферин также пожелал удачи, поэтому, будем надеяться, что пространства для конспирологии после матчей плей-офф отбора на ЧЕ-2024 не останется.
Скандал года
Раз уж речь зашла о президентах футбольных ассоциаций, то есть один мужчина, который безоговорочно заслуживает победу в отдельной номинации.
Луис Рубиалес, вероятно, думал, что он просто отпразднует победу своей сборной на женском чемпионате мира, но случилось далеко не так.
Поступок, совершенный на эмоциях, стоил и без того достаточно скандальному функционеру дальнейшей карьеры в футболе.
Рубиалес пытался оправдаться за поцелуй в губы Дженни Эрмосо, но это ему так и не удалось сделать. В итоге, он лишился своей должности и получил дисквалификацию на 3 года.
Тюрьма года
Здесь определиться с победителем было особенно сложно.
Дани Алвес и Андрей Павелко одинаково заслуживают "почетное звание", хотя отдать приз пока еще действующему президенту УАФ более логично, учитывая ориентацию на местного читателя.
Воля года
Однако, есть и те кто сумел избежать серьезного наказания за более серьезные обвинения.
Бенжамену Менди вполне грозил тюремный срок за обвинения в сексуальном насилии над несколькими женщинами, однако. суд присяжных в Великобритании его оправдал.
Конечно, как и Мейсон Гринвуд, французский защитник не смог вернуться в свою команду после подобного скандала и огромного периода без футбола, однако, на Родине его с радостью принял Ланс, выступающий в высшем дивизионе.
Допинг года
Одна из тех номинаций, где у победителя был хороший оппонент, однако, Поль Погба все же сильнее заслуживает признания.
Если бы не история с французом, то "награду" бы скорее всего получил Папу Гомес, которого дисквалифицировали спустя всего месяц после перехода в Монцу, однако, карьера аргентинца и так была близка к закату и в целом он не настолько популярен, как Поль, поэтому, Погба видится более логичным вариантом.
Кто-то возможно еще надеялся, что хавбек вернется на свою пиковую форму, ведь ему всего 30 и поиграть на высоком уровне он вполне был способен, однако, теперь шансы на это совсем уж призрачные.
Судьи года
Судьи везде принимают сомнительные решения, но есть те чемпионаты, в которых их квалификация вызывает особые вопросы.
Английский чемпионат является одним из таких. В текущем сезоне рефери в АПЛ демонстрируют особое отсутствие последовательности и нормальной комуникации между собой при принятии решений.
Будем надеяться, что этот "приз" смотивирует местных арбитров интерпретировать футбольные правила более справедливо.
Суеверие года
Большинство спортсменов и тренеров являются весьма суеверными людьми, готовыми придерживаться любых ритуалов, которые по их мнению приносят им успех.
Как мы узнали в 2023, свое особое суеверие есть и у наставника Челси Маурисио Почеттино. Аргентинец верит в особую силу лимонов, которые должны принести удачу, однако, им нужно время.
Что ж, как мы видим по этому сезону, время еще не наступило. Остается открытым вопрос, что же случится раньше: Дозреют лимоны или закончится терпение Тодда Боули.
Напомним, ранее вышла первая часть подведения итогов года, где ISPORT определил победителей в таких номинациях, как команда года, игрок года, тренер года и множество других.
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