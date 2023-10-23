Мудрик - о голе в ворота Арсенала: Это было что-то среднее между ударом и навесом

Михаил Мудрик прокомментировал свой необычный гол в ворота лондонского Арсенала.

Напомним, что в матче Челси - Арсенал украинец дальним ударом с острого угла удвоил преимущество "синих".

Забитый гол вызвал немалые споры, был ли удар Михаила запланированным или же помогла случайность. В первом убеждены фанаты Челси, во втором - Арсенала.

Сам же Мудрик признался пресс-службе Челси, что он воспользовался советом тренера вратарей клуба и это было запланированное действие.

"Это было что-то среднее между навесом и ударом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал мне, чтобы я смотрел на их голкипера, потому что иногда он пытается прочитать игру и может просто потерять ворота, так что я могу его обмануть.

Так что это было то, что я знал и держал в голове. Я сделал что-то среднее между передачей и ударом, и это было хорошее решение", - приводит слова украинца официальный сайт клуба.

Ранее также сообщалось, что дебютный гол воспитанника Барселоны принес ему невероятную популярность.

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