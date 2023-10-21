Челси - Арсенал 2:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ 21.10.2023

В рамках девятого тура чемпионата Англии Челси сыграл вничью с Арсеналом (2:2).

Подопечные Маурисио Почеттино открыли счет на 15-й минуте после гола Палмера, который забил с пенальти, заработанным Мудриком.

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На старте второго тайма украинец поразил ворота Арсенала, забив невероятный гол.

В концовке встречи Арсенал избежал поражения. Райс наказал Санчеса за ошибку, а затем Троссард замкнул подачу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Арсенал:

Челси - Арсенал 2:2

Голы: Палмер, 15 (пен.), Мудрик, 48 - Райс, 77, Троссард, 84

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