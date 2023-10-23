На воспитанника Барселоны свалилась невиданная популярность после его дебютного гола

На Марка Гию подписалось более 150 тысяч людей и цифра все еще растет.

В рамках 11 тура чемпионата ИспанииБарселона встретилась с Атлетиком и победила 1:0.

Единственный гол в матче на свой счет записал дебютант каталонцев Марк Гию. Ему для этого понадбилось 23 секунды.

Успех воспитанника "блаугранас" не прошел мимо рядовых футбольных болельщиков. До матча на футболиста было подписано около 45 тысяч людей в Instagram, а после поединка цифра подписчиков возросла до 205 тысяч и продолжает расти с небывалой скоростью.

Отметим, что в основном 17-летний форвард выступает за Барселону Б. На его счету 4 матча и 2 гола.

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