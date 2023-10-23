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Барселона - Атлетик: обзор и результат матча чемпионата Испании

Марк Гию отличился победным мячом спустя меньше минуты после своего выхода на поле.
Сегодня, 00:03
Марк Гию / Getty Images
Марк Гию / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Атлетиком.

Каталонцы сразу же начали давить на своего соперника, организовав два опасных момента в первые минуты встречи. Сперва Жоау Феликс попал в перекладину после удара из пределов штрафной площадки, а затем с ударом Фермина Лопеса справился Унай Симон.

После стартового натиска Барсы гости ответили своим моментом. Иньяки Вильямс пытался попасть под перекладину, но Марк-Андре тер Штеген сделал ошеломляющий сейв

Перед перерывом Иньяки и его брат Нико оба могли открывать счет, но немецкий голкипер "блаугранас" снова был на высоте.

После возобновления игры коллектив Хави вернул себе инициативу, но вплоть до 79 минуты не мог открыть счет. За 30 секунд до забитого мяча Хави сделал замену. Вместо Фермина Лопеса на поле вышел Марк Гию, и именно дебютант и воспитанник клуба открыл счет в поединке.

После гола еще один момент был у Жоау Фелиша, но ему сегодня везло не так сильно, как Гию, поэтому, Барса добыла лишь минимальную победу.

Отметим. что для обоих команд этот поединок стал юбилейным в Ла Лиге.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Атлетик.

Барселона - Атлетик 1:0

Голы: Гию, 78

xG: 1.49 - 0.52
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом:  62% - 38%

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