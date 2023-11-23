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Дани Алвесу светит серьезный срок

Бразильца хотят осудить на девять лет.
Сегодня, 17:16
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Дани Алвес можетс сесть в рюрьму на серьезный срок, пишет EFE.

Напомним, 14 ноября завершилось следствие по делу экс-игрока сборной Бразилии, которого обвинят в изнасиловании.

Прокуратура требуют для Алвеса тюремное заключение сроком на девять лет. Ни о каких смягчающих обстоятельств речь даж не идет.

Кроме того, среди требований обвинения выплата пострадавшей 150 тысяч евро.

Ранее также сообщалось, что неизвестные ограбили магазин семьи Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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