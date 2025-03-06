Последний клуб Дани Алвеса подал иск против футболиста

Мексиканский клуб Пумас подал иск против Дани Алвеса, пишет Infobae.

Напомним, Пумас был последним клубом в карьере бразильца перед арестом. Тогда же, в 2023 году, мексиканцы сразу расторгли контракт с игроком.

Теперь же Пумас решили требовать от бразильца компенсацию за расторжение контракта и нарушение внутрикомандных правил.

Клуб уже подал заявление в CAS. Разбирательство состоится 25 марта в закрытом режиме.

Ранее также сообщалось, что игрок сборной Бразилии может получить пожизненную дисквалификацию.

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