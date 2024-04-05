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Дани Алвес рассказал о жизни в тюрьме

Бразилец поделился впечатлениями от пережитого.
Сегодня, 22:19
Алвес с адвокатом / Getty Images
Алвес с адвокатом / Getty Images

Бывший защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес высказался после выхода из тюрьмы под залог.

"Каждую пятницу мне нужно отмечаться в суде, и все. Больше особо я ничего и не делаю.

Матч, в котором мне приходится играть, проходит в суде".

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"Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место", – сказал бразилец в интервью El Periodico.

Напомним, Дани был приговорен к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. С того времени бразилец просидел 14 месяцев в тюрьме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тюрьма Дани Алвес

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