Дани Алвес рассказал о жизни в тюрьме

Бывший защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес высказался после выхода из тюрьмы под залог.

"Каждую пятницу мне нужно отмечаться в суде, и все. Больше особо я ничего и не делаю.

Матч, в котором мне приходится играть, проходит в суде".

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"Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место", – сказал бразилец в интервью El Periodico.

Напомним, Дани был приговорен к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. С того времени бразилец просидел 14 месяцев в тюрьме.

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