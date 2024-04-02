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Дани Алвес и жена воссоединились после его выхода из тюрьмы, опубликовав первое совместное фото

Джоана Санс недвусмысленно продемонстрировала, что их отношения продолжаются.
Сегодня, 09:58
Дани Алвес и Джоана Санс / Getty Images
Дани Алвес и Джоана Санс / Getty Images

Бывший игрок Барселоны, Ювентуса и ПСЖ Дани Алвес воссоединился со своей женой Джоаной Санс после выхода из тюрьмы.

Приговоренный к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование бразилец недавно вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. После его супруга, которая во время его 14-месячного пребывания за решеткой проживала в их доме в Барселоне, развеяла все спекуляции по поводу их будущего и возможного развода.

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Санс в свое время, когда скандал с Алвесом разгорался, удалила все их фото из соцсетей, но теперь опубликовала новый первый совместный снимок, на котором они держатся за руки. Также на их руках видно одинаковые татуировки "1+1=1".

Ранее сообщалось, что бразильские композиторы подали в суд на Дани Алвеса, обвинив в плагиате.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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