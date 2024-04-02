Дани Алвес и жена воссоединились после его выхода из тюрьмы, опубликовав первое совместное фото

Бывший игрок Барселоны, Ювентуса и ПСЖ Дани Алвес воссоединился со своей женой Джоаной Санс после выхода из тюрьмы.

Приговоренный к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование бразилец недавно вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. После его супруга, которая во время его 14-месячного пребывания за решеткой проживала в их доме в Барселоне, развеяла все спекуляции по поводу их будущего и возможного развода.

Читай также: Экс-партнер Алвеса: Ему придется заплатить за то, что он сделал

Санс в свое время, когда скандал с Алвесом разгорался, удалила все их фото из соцсетей, но теперь опубликовала новый первый совместный снимок, на котором они держатся за руки. Также на их руках видно одинаковые татуировки "1+1=1".

Ранее сообщалось, что бразильские композиторы подали в суд на Дани Алвеса, обвинив в плагиате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!