Бразильские композиторы подали в суд на Дани Алвеса, обвинив в плагиате

Футболист может угодить в тюрьму, но уже по другому поводу.

Бывший защитник Барселоны и Ювентуса Дани Алвес вновь представлен перед судом.

На этот раз дело не в изнасиловании, а в использовании авторских прав при написании песни Avião рамках проекта ООН по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса.

"Дани Алвес обманным путем исключил имена истинных создателей. Другими словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН использовала произведение ложного авторства" - говорят адвокаты жертв плагиата.

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В свою очередь адвокатам Алвеса нашлось чем ответить на данные слова.

"Работа была создана исключительно Даниэлем Алвесом. Текст песни Avião даже отдаленно не связан с данью уважения чьему-либо дедушке", – заявила защита футболиста в интервью As.

Бразильские композиторы Жулиано Матеус и Тиаго Матеус уже подали в суд на Алвеса. Когда дело будет официально рассмотрено - неизвестно.

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