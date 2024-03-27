"Абсолютная неправда": Агент Депая опроверг информацию о внесении залога за Алвеса

Агент нападающего Атлетико Мемфиса Депая поделился отреагировал на новость о том, что его подопечный внес залог за Дани Алвеса.

"Это фэйковые новости, абсолютная неправда", – заявил Себастьян Ледюр в интервью Informativos Telecinco.

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Ранее в СМИ попала информация о том, что Депай внес залог за Алвеса в размере 1 млн евро, чтобы бразильца выпустили на свободу до пересмотра его дела.

Напомним, Дани был приговорен к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. С того времени бразилец просидел 14 месяцев в тюрьме.

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