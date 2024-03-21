Президент Бразилии раскритиковал освобождение Алвеса под залог

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва остался недоволен освобождением Дани Алвеса.

Напомним, экс-защитника Барселоны освободили под залог в 1 млн евро. У него отоберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

Однако даже такое послабление вызвало непонимание у президента Бразилии, он заявил, что грустно, что деньги могут открыть любые двери. Однако свое преступление бывший футболист все равно этим не искупит.

"Сейчас мы видим, что Дани Алвес может быть освобожден, если заплатит. В детстве, когда я жил в Пернамбуку, я узнал, что люди говорят так: "Того, у кого есть 20 миллионов реалов, не арестуют". И мы видим, что эта тенденция сохраняется.

Деньги, которые есть у Дани Алвеса, деньги, которые кто-то может ему одолжить, не могут искупить преступление, которое мужчина совершает по отношению к женщине, совершая изнасилование. Сексом занимаются двое, и это должно происходить по обоюдному согласию. В данном случае было преступление", – приводит слова президента CNN Brasil.

Ранее также сообщалось, что еще одного экс-игрока сборной Бразилии засудили к тюремному заключению.

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