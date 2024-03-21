Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование

В среду, 20 марта, в Бразилии состоялось заседание суда, во время которого рассматривалось дело об изнасиловании бывшим форвардом Реала, Манчестер Сити и сборной Бразилии Робиньо.

Как сообщает ESPN, большинство судей постановили оставить в силе приговор итальянского суда, по которому он должен отбыть девятилетний тюремный срок.

По информации источника, суд еще продолжается, а судьи, которые уже проголосовали, еще могут изменить свое решение. Тюремный срок бывший игрок должен отбыть на родине.

Напомним, что Робиньо был приговорен в Италии к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании, которое произошло в 2013 году. В то время футболист выступал за Милан.

Источник: Getty Images

Робиньо продолжает отрицать обвинение, заявляя, что его связь с женщиной произошла по взаимному согласию.

Так как Бразилия не экстрадирует своих граждан, Италия добивалась того, чтобы футболист был осужден на родине.

Адвокат Робиньо, Жозе Эдуардо Алкмин, сообщил суду в начале слушаний, что его клиент хочет повторного судебного разбирательства в Бразилии на основании национального суверенитета.

Франсиско Фалькао, первый судья, принявший участие в голосовании, заявил, что Робиньо должен отбывать наказание в Бразилии.

Он добавил, что бывший игрок не может остаться безнаказанным, так как могут возникнуть дипломатические трения между Бразилией и Италией, если приговор не будет отбыт.

У Робиньо есть возможность подать апелляцию в Верховный суд страны. Стоит отметить, что он живет в Сантосе, а в марте 2023 года он сдал свой паспорт местным властям.

Недавно стало известно, что другой знаменитый бразилец, Дани Алвес, также осужденный за изнасилование, вскоре выйдет на свободу, получив для этого несколько условий.

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