Дани Алвеса выпустят на свободу под залог в размере 1 млн евро
Бывший футболист Барселоны Дани Алвес вскоре выйдет на свободу.
Как сообщает Marca, суд в Барселоне принял решение освободить под залог бразильца, который был осужден за изнасилование.
Размер залога составит один миллион евро. Алвес сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций. В случае подтверждения обвинительного приговора он вернется в тюрьму.
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Напомним, суд вынес приговор Дани Алвесу 22 февраля. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и компенсации потерпевшей в размере 150 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что в Бразилии распространили информацию о самоубийстве Дани Алвеса, оказалось, что это "шутка".
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