Дани Алвеса выпустят на свободу под залог в размере 1 млн евро

Бразилец получил несколько условий для своего выхода из тюрьмы.

Бывший футболист Барселоны Дани Алвес вскоре выйдет на свободу.

Как сообщает Marca, суд в Барселоне принял решение освободить под залог бразильца, который был осужден за изнасилование.

Размер залога составит один миллион евро. Алвес сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций. В случае подтверждения обвинительного приговора он вернется в тюрьму.

Читай также: Алвес - о просьбе выйти на свободу: Я не собираюсь бежать

Напомним, суд вынес приговор Дани Алвесу 22 февраля. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и компенсации потерпевшей в размере 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Бразилии распространили информацию о самоубийстве Дани Алвеса, оказалось, что это "шутка".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!