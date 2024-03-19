Алвес - о просьбе выйти на свободу: Я не собираюсь бежать

Бывший защитник Барселоны Дани Алвес попросил о выходе на свободе до того, как его наказание вступит в силу.

"Я не собираюсь бежать из страны, я верю в правосудие", – приводит слова бразильца издание TeleCinco.

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Напомним, Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему было назначено наказание в виде 4,5 года тюремного заключения и 5 лет условного срока.

Кроме того, Дани должен выплатить пострадавшей 150 тысяч евро и в течение 9,5 лет держаться от нее на расстоянии. Адвокаты футболиста подали апелляцию на это решение.

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