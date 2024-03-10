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В Бразилии распространили информацию о самоубийстве Дани Алвеса, оказалось, что это "шутка"

Кому-то захотелось похайпить на смерти.
Сегодня, 09:39
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Вчера ночью, 9 марта, в сети появились сообщения о самоубийстве Дани Алвеса, который сейчас отбывает наказание за изнасилование.

Первоисточником этих слухов стал twitter-аккаунт мужчины по имени Педро Альбукерке с 12 тысячами подписчиков.

"До меня дошла информация, что Даниэль Алвес покончил жизнь самоубийством", - написал Альбукерке.

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Позже другие пользователи сети выяснили, что этот Twitter-аккаунт преимущественно пишет посты "юмористического характера", а впоследствии и сам Альбукерке начал оправдываться.

"Ребята, ради Бога, какие последствия?

Я имел в виду своего двоюродного брата Даниэльзиньо из Ново-Игуасу, который пропал без вести, но его уже нашли живым", - уже в следующем посте написал Педро.

Отметим, что пока ни от авторитетных бразильских, ни от авторитетных испанских, ни от любых других авторитетных источников нет информации, что Алвес наделал себе вреда. Также стоит сказать, что бывший сокамерник Дани в интервью одному из испанских телеканалов заявлял, что у полиции есть проткол действий на случай, если Дани захочет покончить с собой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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