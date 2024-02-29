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Вандалы облили краской статую Дани Алвеса в его родном городе

Некоторые жители требуют демонтировать памятник футболисту.
Сегодня, 10:01
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Скандал с изнасилованием, в котором признали виновным Дани Алвеса, сильно повлиял на его репутацию в мире, и, в частности, на Родине.

Как сообщает издание Esporte, вчера, вандалы в родном городе Алвеса Жуазейру облили краской его статую.

Также отмечается, что некоторые жители городка в штате Байя требуют демонтировать памятник легендарного футболиста после того, как его приговорили к 4 годам тюрьмы.

Стоит сказать, что несколько дней назад на статую Дани уже надевали полиэтиленовые пакеты, но впоследствии их убрали.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона лишила Алвеса статуса легенды клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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