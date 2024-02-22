Однако бразилец еще имеет возможность для апелляции.

Экс-игрока Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к тюремному сроку, пишет Marca.

Такое решение вынес суд по делу об изнасиловании, в котором игрока обвинили в 2023 году.

Расследование по делу заврешилось еще 14 ноября, а сам суд прошел с 5 по 7 февраля. Прокуратура требовала для Алвеса семь лет заключения, при максимальном наказании в Испании за изнасилование - 12 лет.

В четверг, 22 февраля, суд вынес свое решение, приговорив бразильца к четырем с половиной годам тюрьмы.

Однако история еще не завершена. Алвес может подать апелляцию в Верховный суд Каталонии и в Верховный суд, что, вероятней всего, он и сделает.

А тем временем 40-летний Пепе установил новый рекорд Лиги чемпионов.

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