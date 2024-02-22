Защитник Порту установил рекорд Лиги чемпионов

Пепе продолжает впечатлять в свои 40 лет.

Защитник Порту Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.

Во вчерашнем матче против Арсенала португальцу было 40 лет и 360 дней, 26 февраля Пепе исполнится 41 год.

При этом Пепе показал стабильную игру, получив неплохие оценки от футбольных порталов, отыграв все 90 минут.

В общем рейтинге самых возрастных игроков Лиги чемпионов Пепе вышел на пятое место, уступив сразу четырем голкиперам.

Самые возрастные игроки в истории Лиги чемпионов

43 года 252 дня: Марко Баллотта (Лацио) - Реал Мадрид, 11/12/07 42 года 315 дней: Джанлуиджи Буффон (Ювентус) - Барселона, 02/12/20 41 год 255 дней: Александр Шовковский (Динамо Киев) - Наполи, 13/09/16 41 год 206 дней: Марк Шварцер (Челси) - Атлетико, 30/04/14 40 лет 360 дней: Пепе (Порту) - Арсенал, 21/02/24

Ранее Артета назвал причину поражения Арсенала в матче против Порту.

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