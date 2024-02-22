Порту - Арсенал 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 21.02.2024

Португальцы повели в противостоянии с англичанами, которые уехали домой ни с чем.

На Драгау состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись Порту и Арсенал.

Команды не сумели порадовать болельщиков увлекательной игрой и большим количеством опасных моментов. Но гол зрители все же увидели, хоть и пришлось его ждать более 90 минут.

На последних минутах компенсированного времени Вендерсон Галено решился на дальний обводящий удар, которым он отправил мяч в угол ворот Давида Райя - испанский голкипер оказался бессилен.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Порту - Арсенал в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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Порту - Арсенал 1:0

Гол: Галено, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 1,23 - 0,53

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 6 - 7

Удары в створ: 2 - 0

Фолы: 14 - 22

Порту: Кошта - Мариу, Отавиу, Пепе, Венделл (Эустакио, 90) - Нико (Хайме, 81), Варела, Ф. Консейсау (Боржес, 85), Пепе, Галено - Эванилсон (Мартинес, 85).

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Кивьор - Эдегор, Райс, Троссард (Жоржиньо, 74) - Сака, Хаверц, Мартинелли.

Предупреждения: Ф. Консейсау, Нико - Райс, Кивьор, Хаверц.

Источник: MEGOGO

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