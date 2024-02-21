Наполи - Барселона 1:1: обзор матча и результат игры 21.02.2024

В среду, 21 февраля, Наполи принимал на своем поле Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Неаполитанская команда, которая проводила первый матч под руководством нового главного тренера Франческо Кальцоны, пропустила первой, но смогла отыграться, завершив противостояние ничьей 1:1.

Источник: Getty Images

Первый тайм прошел с преимуществом Барселоны, но каталонцы не смогли воплотить в голы свои моменты. Партенопейцы же завершили первую половину игры без единого удара по воротам соперника.

Результативных действий пришлось ждать до второго тайма. По истечении часа игры Роберт Левандовски, получив мяч после передачи Педри практически на линии штрафной, точно пробил в нижний левый угол. Тем не менее через 15 минут Наполи сумел выровнять положение, когда в схожей ситуации отличился Виктор Осимхен.

Источник: Getty Images

Победителя противостояния Наполи и Барселона определят в ответном матче, который состоится 12 марта.

Мировая в первой части противостояния Наполи - Барселона: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Статистика матча Наполи - Барселона 1/8 финала Лиги чемпионов

Наполи - Барселона 1:1

Голы: Осимхен, 75 - Левандовски, 60

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 0.74

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 6 - 12

Удары в створ: 1 - 6

Угловые: 7 - 4

Фолы: 11 -14

Атаки: 117 - 111

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 68) - Политано (Симеоне, 77), Осимхен (Распадори, 77), Кварацхелия (Линдстрем, 69)

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу - де Йонг, Кристенсен (Ромеу, 86), Гюндоган - Ямал (Диас, 80), Левандовски, Педри (Фелиш, 86)

Предупреждения: де Йонг, Мартинес, Кристенсен.

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