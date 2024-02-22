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Наполи - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча 21.02.2024

Вашему вниманию обзор поединка плей-офф главного еврокубка.
Сегодня, 00:45
Наполи и Барселона завершили матч вничью / Getty Images
Наполи и Барселона завершили матч вничью / Getty Images

В среду, 21 февраля, Наполи встречался дома с Барселоной в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Никто из соперников не смог обеспечить себе преимущество перед ответным матчем, завершив первый поединок вничью 1:1.

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Голами команды обменялись во втором тайме. На 60-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонцев вперед, а через четверть часа неаполитанцы отыгрались благодаря результативному удару Виктора Осимхена.

Вашему вниманию видео всех голов матча Наполи - Барселона в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Наполи - Барселона 1:1

Голы: Осимхен, 75 - Левандовски, 60

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 68) - Политано (Симеоне, 77), Осимхен (Распадори, 77), Кварацхелия (Линдстрем, 69)

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу - де Йонг, Кристенсен (Ромеу, 86), Гюндоган - Ямал (Диас, 80), Левандовски, Педри (Фелиш, 86)

Предупреждения: де Йонг, Мартинес, Кристенсен.

Источник: MEGOGO

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