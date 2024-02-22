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Артета назвал причину сенсационного поражения от Порту

Специалист верит, что "канониры" могут пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:22
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение от Порту (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команда плохо показала себя в атаке, ведь игроки португальского клуба проделали отличную работу.

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"Мы должны действовать гораздо лучше. Мы не можем выиграть, если трижды так обращаемся с мячом в глубоких зонах. Если хочешь быть в четвертьфинале, то должен победить соперника – это то, что нам придется сделать на Эмирейтс.

Нам не хватало угрозы впереди, не хватало агрессии, особенно с мячом в финальной трети. Мы можем лучше.

Порту – это команда, которая очень хорошо организованная в обороне, они постоянно сбивают ваш ритм. Есть некоторые вещи, которые нам придется улучшить. Знаем, чего ждать.

Стандарты? Мы даже не могли никого коснуться, потому что все было фолом. Мы извлечем из этого уроки, лучше подготовимся. Пойдем и сделаем это", - приводит слова Артеты BBC.

Ответный матч команд пройдет 12 марта в Англии.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Порту - Арсенал.

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