В матче с Порту Арсенал прервал свою 2-летнюю "точную" серию

Лондонский Арсенал не сумел добиться приемлемого результата в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Подопечные Микеля Артеты были близки, чтобы увезти из Португалии ничью, но гол Вендерсона Галено на последних минутах добавленного времени помешал этим планам.

Стоит отметить, что "канонирам" было очень сложно рассчитывать на победу, так как за весь поединок они нанесли всего семь ударов по воротам Диогу Кошты. Причем ни один из них не потревожил вратаря сборной Португалии.

Как сообщает TNT Sports, впервые за два года при Артете у руля команды Арсенал не сумел нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Arsenal failed to register a shot on target for the first time in 𝐓𝐖𝐎 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 under Mikel Arteta 🤯⛔️



A night to forget. pic.twitter.com/UGSaJ4Jo4i — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 21, 2024

Напомним, что в параллельной игре между Наполи и Барселоной команды создали больше моментов и забили больше голов.

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