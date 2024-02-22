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В матче с Порту Арсенал прервал свою 2-летнюю "точную" серию

Ужасная игра в исполнении английского коллектива.
Сегодня, 00:26
Жоржиньо, Салиба и Хаверц / Getty Images
Жоржиньо, Салиба и Хаверц / Getty Images

Лондонский Арсенал не сумел добиться приемлемого результата в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Подопечные Микеля Артеты были близки, чтобы увезти из Португалии ничью, но гол Вендерсона Галено на последних минутах добавленного времени помешал этим планам.

Стоит отметить, что "канонирам" было очень сложно рассчитывать на победу, так как за весь поединок они нанесли всего семь ударов по воротам Диогу Кошты. Причем ни один из них не потревожил вратаря сборной Португалии.

Как сообщает TNT Sports, впервые за два года при Артете у руля команды Арсенал не сумел нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Напомним, что в параллельной игре между Наполи и Барселоной команды создали больше моментов и забили больше голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Арсенал Лондон

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