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Арсенал может подписать известного спортивного директора

Луиш Кампуш считается ключевым вариантом.
Сегодня, 14:15
Луиш Кампуш / Getty Images
Луиш Кампуш / Getty Images

Лондонский Арсенал определился с кандидатурами на пост спортивного директора, пишет Sky Sports.

Напомним, что текущий спортивный директор клуба Эду Гаспар покинет клуб летом, о чем уже было объявлено официально.

Больше всего "канониров" привлекает кандидатура Луиша Кампуша, чей контракт с ПСЖ так же истекает грядущим летом.

Португалец высоко ценится, в первую очередь, за умение находить молодые таланты. Во время работы в Монако и Лилле он подписал контракты с Мбаппе, Марсиалем, Осимхеном, Бернарду Силовой и другими.

Кроме Кампуша у Арсенала есть ещё два варианта - это Симон Рольфес из Байера и Роберто Олаба из Сосьедада.

Ранее также сообщалось, что хавбек Тоттенхэма пропустит семь матчей.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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