Хавбек Тоттенхэма получил длительную дисквалификацию за расистскую шутку

Полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур оштрафован за расистскую шутку.

Напомним, что ранее во время эфира телеведущий попросил у уругвайця футболка Сон Хын Мина, на что тот ответил, что это может быть футболка и его брата, ведь все корейцы одинаковые.

Несмотря на извинения Бентанкура, слова самого Сона о том, что он не обиделся и официального заявления клуба, что никакого конфликта нет, FA открыла дело против хавбека.

В итоге ассоциация признала Родриго виновным в расизме, назначила ему штраф в 100 тысяч фунтов, а также дисквалифицировала игрока на семь матчей.

Отмечается, что дисквалификация Бентанкура не распространяется на матчи Лиги Европы.

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