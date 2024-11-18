Хавбек Тоттенхэма получил длительную дисквалификацию за расистскую шутку
Полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур оштрафован за расистскую шутку.
Напомним, что ранее во время эфира телеведущий попросил у уругвайця футболка Сон Хын Мина, на что тот ответил, что это может быть футболка и его брата, ведь все корейцы одинаковые.
Несмотря на извинения Бентанкура, слова самого Сона о том, что он не обиделся и официального заявления клуба, что никакого конфликта нет, FA открыла дело против хавбека.
В итоге ассоциация признала Родриго виновным в расизме, назначила ему штраф в 100 тысяч фунтов, а также дисквалифицировала игрока на семь матчей.
Отмечается, что дисквалификация Бентанкура не распространяется на матчи Лиги Европы.
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