Бентанкур пропустит почти весь 2023 год

Игрок Тоттенхэма Родриго Бентанкур вернется в строй не ранее ноября 2023 года, сообщает Sky Sports.

В игре 23-го тура АПЛ против Лестера уругвайских хавбек покинул поле с травмой на 65-й минуте. Диагноз оказался неутешительным - разрыв крестообразных связок.

Тем не менее 25-летний игрок уже перенес операцию на колене, теперь ему предстоит длительный период восстановления.

Ранее сообщалось, что Родриго выбыл лишь до конца сезона, однако теперь, согласно прогнозам врачей, он вернется лишь к ноябрю.

Напомним, что Родриго Бентанкур присоеднился зимой к Тоттенхэму за 25 млн евро, провел за "шпор" 18 матчей, в которых отметился пятью голами.