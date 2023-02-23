Бентанкур пропустит почти весь 2023 год
Травма оказалась слишком серьезной.
Игрок Тоттенхэма Родриго Бентанкур вернется в строй не ранее ноября 2023 года, сообщает Sky Sports.
В игре 23-го тура АПЛ против Лестера уругвайских хавбек покинул поле с травмой на 65-й минуте. Диагноз оказался неутешительным - разрыв крестообразных связок.
Тем не менее 25-летний игрок уже перенес операцию на колене, теперь ему предстоит длительный период восстановления.
Ранее сообщалось, что Родриго выбыл лишь до конца сезона, однако теперь, согласно прогнозам врачей, он вернется лишь к ноябрю.
Напомним, что Родриго Бентанкур присоеднился зимой к Тоттенхэму за 25 млн евро, провел за "шпор" 18 матчей, в которых отметился пятью голами.