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Хоккей

Германия и еще шесть стран отказались подписывать календарь ЧМ U-20 из-за возвращения россии

Глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц предупредил о возможном бойкоте матчей с россиянами и на взрослом чемпионате мира-2027.
Сегодня, 16:08       Автор: Сергей Носенко
Франк Лутц / Getty Images
Франк Лутц / Getty Images

Как минимум семь национальных хоккейных федераций, включая Немецкий хоккейный союз (DEB), отказались подписывать обновленный календарь молодежного чемпионата мира U-20, в который Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России вместо Норвегии.

Об этом заявил председатель правления DEB Франк Лутц на заседании Комитета по вопросам спорта и волонтерства Бундестага 11 ноября. По его словам, страны, не согласившиеся с новым календарем, могут отказаться играть против россиян и на взрослом чемпионате мира 2027 года в Германии.

Лутц призвал IIHF как можно скорее определиться с вопросом участия россии в международных соревнованиях. Он отметил, что затягивать решение еще на несколько недель организаторы не могут.

«Если несколько соперников россии откажутся выходить на матчи, это лишит турнир смысла», — предупредил глава DEB.

По его словам, ситуация создает серьезные финансовые риски для организаторов ЧМ-2027. На турнир уже продано около 250 тысяч билетов из запланированных 450–500 тысяч. Если из-за участия россии придется менять расписание, болельщики могут потребовать возврата денег. Дополнительные расходы также потребуются на усиление мер безопасности.

Немецкая сторона не намерена отказываться от проведения чемпионата, однако Лутц предупредил, что может наступить момент, когда финансовые риски для федерации станут неприемлемыми.

Одним из возможных выходов из ситуации он назвал повторное отстранение россии от соревнований на другом основании — из-за угрозы целостности турнира. Эту позицию поддержал и представитель парламентской фракции ХДС/ХСС Штефан Майер.

Государственный министр по вопросам спорта Рональд Рауэ сообщил, что федеральное правительство обсуждает с DEB и Немецким олимпийским спортивным союзом возможные способы не допустить российскую сборную к чемпионату. При этом он подчеркнул, что отказ в выдаче виз российским хоккеистам не является подходящим решением проблемы.

Напомним, в конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии относительно допуска национальных команд к международным турнирам. После этого IIHF начала процедуру возвращения российских сборных, в частности включила команду U-20 в состав участников молодежного ЧМ в Канаде, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей санкции бойкот

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