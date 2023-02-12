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Лидер Тоттенхэма выбыл до конца сезона

Родриго Бентанкур получил серьезную травму.
Сегодня, 17:14
Родриго Бентанкур
Родриго Бентанкур

В рамках 23 тура чемпионата Англии Лестер разгромил Тоттенхэм со счетом 4:1.

Впрочем, для "шпор" это не единственная плохая новость по итогам матча.

В данном поединке травмировался лидер полузащиты клуба Родриго Бентанкур. По сообщениям СМИ, уругваец выбыл, как минимум, на полгода.

Игроку диагностировали разрыв крестообразных связок. До конца этого сезона лондонцы не смогут рассчитывать на Бентанкура. После 23 матчей в АПЛ Тоттенхэм занимает 5 место, набрав 39 пункта.

Напомним, что во вторник, 14 февраля, коллектив Антонио Конте сыграет в 1/8 финала ЛЧ против Милана. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.


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