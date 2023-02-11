Милан - Тоттенхэм: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Миланом и Тоттенхэмом в Лиге чемпионов.

Во вторник, 14 февраля, возвращается главный клубный турнир Европы - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала турнира Милан (Италия) на своем поле примет Тоттенхэм (Англия).

Команды постараются навязать борьбу уже в первой игре, а затем с комфортным для себе счетом отправиться в Англию на ответный поединок. Милан и Тоттенхэм соскучились за топовым футболом за пределами своих национальных чемпионатов, а значит нас ждет зрелищный футбол.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Милан - Тоттенхэм

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Миланом и Тоттенхэмом будет доступна в этой новости 14 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Групповой этап Милан и Тоттенхэм прошли успешно. Итальянский клуб занял второе место, будучи в одной группе с Челси, Зальцбургом и Динамо Загреб. Подопечные Стефано Пиоли за шесть туров набрали десять очков.

Что касается англичан, то коллектив Антонио Конте выиграл группу, в которой были Айнтрахт, Спортинг и Марсель. Тоттенхэм за шесть игр набрал 11 очков.

В своей истории команды встречались семь раз. Примечательно, что Милан ни разу не побеждал "шпор" - две ничьи и пять побед у Тоттенхэма. В последний раз коллективы сыграли между собой в 2018 году в рамках товарищеского турнира. Тогда все завершилось минимальной победой англичан.