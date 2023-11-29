Хавбек Тоттенхэма снова выбыл на длительный срок, недавно вернувшись после тяжелой травмы

Тоттенхэм снова потерял на длительный срок уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура.

Хавбек получил травму в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой (1:2) и был вынужденно заменен еще в первом тайме.

Как сообщает Sky Sports, 26-летнему футболисту диагностировали повреждение связок голеностопного сустава. На восстановление игроку потребуется минимум десять недель.

Читай также: Постекоглу хочет привести в Тоттенхэм защитника из Азии

Эта серьезная травма стала второй подряд для Бентанкура. В феврале полузащитник порвал переднюю крестообразную связку левого колена и смог вернуться на поле только в конце октября.

В нынешнем сезоне уругвайский хавбек успел принять участие в четырех матчах в составе Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм нацелился на одноклубника Миколенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!