Тоттенхэм нацелился на одноклубника Миколенко

Джаррод Брантвейт может перейти в стан "шпор".

Лондонский Тоттенхэм планирует усилить линию защиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, "шпоры" планируют усилить позицию центрального защитника. Руководство клуба считает, что здесь столичной команде не хватает глубины.

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Источник отмечает, что коллектив Анге Постекоглу рассматривает два варианта. Речь идет о Марке Гуэхи из Кристал Пэлас и Джарроде Брантвейте из Эвертона. О финансовых деталях на данный момент ничего неизвестно.

Стоит сказать, что сейчас один из основных центрбэков Тоттенхэма Микки ван де Вен травмирован и, возможно, не сыграет до нового года.

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