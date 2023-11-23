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Тоттенхэм нацелился на одноклубника Миколенко

Джаррод Брантвейт может перейти в стан "шпор".
Сегодня, 17:25
Джаррод Брантвейт / Getty Images
Джаррод Брантвейт / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм планирует усилить линию защиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, "шпоры" планируют усилить позицию центрального защитника.  Руководство клуба считает, что здесь столичной команде не хватает глубины.

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Источник отмечает, что коллектив Анге Постекоглу рассматривает два варианта. Речь идет о Марке Гуэхи из Кристал Пэлас и Джарроде Брантвейте из Эвертона. О финансовых деталях на данный момент ничего неизвестно.

Стоит сказать, что сейчас один из основных центрбэков Тоттенхэма Микки ван де Вен травмирован и, возможно, не сыграет до нового года.

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