Тоттенхэм готов включиться в гонку за вингера Барселоны

Английский Тоттенхэм хочет усилить линию атаки.

Как сообщает издание Sport, "шпоры" хотят вернуть в АПЛ Рафинью. В то же время, за бразильца готовы заплатить лишь 35 млн евро, а Барселона хочет за него в два раза больше.

В услугах вингера также заинтересованы Ньюкасл, Челси и клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне футболист не играет в основном составе "сине-гранатовых", проведя всего 402 минуты в 11 матчах, где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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