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Клубы АПЛ и из Саудовской Аравии заинтересованы в вингере Барселоны

Рафинья может сменить клубную прописку.
Сегодня, 20:55
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Футболист каталонской Барселоны Рафинья может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание FootballTransfers, в услугах бразильца заинтересованы Ньюкасл, Челси и клубы из Саудовской Аравии. Сумма потенциального трансфера неизвестна.

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Ожидалось, что футболист будет безоговорочно основным в Барселоне после ухода Усмана Дембеле, но прогресс Ламина Ямаля и травма самого Рафиньи этому помешали.

В текущем сезоне вингер провел 11 матчей, но в сумме наиграл всего 402 минуты, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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