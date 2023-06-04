Хави высказался о будущем Рафиньи в Барселоне

Главный тренер Барселоны Хави заявил, что Рафинья не будет продан в это трансферное окно.

Бразильский вингер уже некоторые время находится на радаре Арсенала, "канониры" пытались подписать его из Лидса, делали по нему запрос в январе и до сих пор остаются заинтересованы в игроке.

Однако у Хави тоже есть свои планы на Рафинью, и он не собирается отпускать бразильца. Скорее всего каталонцы расстанутся с Ферраном Торресом и Ансу Фати.

"Рафинья не продается. Он остается в Барселоне и будет нам очень помогать. Он очень важный игрок для меня и действительно важный игрок. Он делает разницу", - цитирует Хави 90Min.

В текущем сезоне Рафинья почти всегда играет на правом фланге атаки и на его счету 10 голов и 12 результативных передач в 49 матчах.

Ранее, напомним, Барселона выиграла женскую Лигу чемпионов.