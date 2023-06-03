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Мощный камбэк Барселоны принес клубу победу в женской Лиге чемпионов

Дубль Патрисии Гихарро спас каталонцев от провала.
Сегодня, 19:32
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В субботу, 3 июня, в Эйндховене прошел финальный поединок женской Лиги чемпионов между Барселоной и Вольфсбургом.

Несмотря на то, что каталонский клуб был фаворитом, после первого тайма каталонские девушки проигрывали соперницам два мяча.

Во втором тайме Барселона быстроо вернула равновесие на поле, а вскоре и вовсе сумела выйти вперед. Оставалось лишь довести матч до финального свистка и забрать себе второй титул победителя Лиги чемпионов.

Женская Лига чемпионов. Финал

Барселона - Вольфсбург 3:2
Голы: Гихарро, 48, 50, Ролфо, 70 - Пайор, 3, Попп, 37

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вольфсбург

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