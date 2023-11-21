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Постекоглу хочет привести в Тоттенхэм защитника из Азии

Коки Матида хорошо знаком специалисту.
Сегодня, 15:29
Коки Матида / Getty Images
Коки Матида / Getty Images

Тоттенхэм может подписать японского защитника Коки Матиду, пишет 90Min.

26-летний игрок выступает за бельгийский Юнион, играми за который и привлек внимание скаутов "шпор".

Боле того, напомним, что главный тренер Тоттенхэма три года проработал в J-лиге и хорошо знаком с тамошними футболистами.

Именно он привел в шотландский чемпионат Фурухаси и Маэду, которые стали звездами лиги. Так что Постекоглу хорошо знает Матиду, он стал звездой в Японии в то же время, что там работал австралийский специалист.

Сейчас ключевой целью Тоттенхэма является Ллойд Келли, также клуб присматривается к Бен Годфри, однако трансфер Матиды будет более финансово выгодным для "шпор".

Ранее также сообщалось, что нашелся неожиданный покупатель на Рафаэля Варана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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