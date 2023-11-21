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Чемпион Германии нацелился на защитника МЮ

Варан может покинуть АПЛ.
Сегодня, 12:01
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Бавария рассматривает возможность подписания Рафаэля Варана этой зимой, пишет Флориан Плеттенберг.

30-летний француз выпал из основы МЮ, и даже во время эпидемии травм тен Хаг больше доверяет Эвансу, чем Варану.

Чемпион мира, естественно, недоволен таким положением дел, и будет склонен принять предложение мюнхенцев, которые могут предложить ему игровое время.

Однако есть ряд срьезных препятствий. Во-певрвых, все та же эпидемия травм, из-за которой Варана могут не отпустить. А с другой стороны, несмотря на привлекатльный ценник в 20-30 млн евро, зарплата француза может оказаться неподъемной для Баварии.

Манчестер Юнайтед может договориться с мюнхенцами об обмене, но такое развитие событий рассчитывать не стоит.

Ранее также экс-футболист Барселоны назвал ключевую проблему Хави.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан Бавария Мюнхен

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