Экс-футболист Барселоны объяснил, в чем проблема Хави

Жерар Пике считает, что ключевая проблема Барселоны сейчас кроется в характере ее тренера.

Напомним, что в последних турах каталонцы не демонстрируют уверенной игры, и в СМИ уже пошли слухи о скором увольнении Хави.

Пике назвал Хави очень принципиальным человеком, которому важно убедить собеседника в своей правоте, потому он постоянно спорит с журналистами, что сказывается на команде.

"Я понимаю людей, которые называют это оправданиями. Но каждый действует так, как ему привычно и комфортно. Проблема в том, что Хави легко разгневать. Некоторые журналисты это поняли. Они заставляют тренера нервничать, и это влияет на игру команды. Такое поведение может стать проблемой", - цитирует Пике AS.

Ранее также сообщалось, кеем Барселона может заменить Гави.

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