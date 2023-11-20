Барселона нашла срочную замену Гави

Травма Гави вынудила Барселону активизироваться на трансферном рынке, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что талантливый хавбек выбыл до конца сезона, а также пропустит Евро-2024.

А потому каталонцам нужен игрок в центр поля уже зимой, а клуб все еще не решил финансовые проблемы. Однако, на примете у Хави давно есть вариант.

Барселона может попробовать выкупить Джованни Ло Чельсо у Тоттенхэма. Игрок не получает в АПЛ стабильной практики, а прошлый сезон и вовсе провел в аренде.

Врдя ли "шпоры" запросят большую сумму, а в крайнем случае каталонцы могут оформить еще одну аренду.

Ранее также сообщалось, что Байер опроверг информацию об особых пунктах в соглашении с Алонсо.

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