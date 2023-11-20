Байер опроверг информацию об особом пункте в контракте Алонсо

У наставника с клубом теплые отношения.

В Байере опровергли информацию об особом пункте в контракте Хаби Алонсо.

Испанец, благодаря невероятным результатам с немецким клубом, является одним из самых перспективных треенеров мира. В нем заинтересованы многие гранды.

Издание Bild опубликовали информацию, что у Алонсо в контракте есть пукнт, по которому он может разорвать с "фармацевтами" соглашение, если получит предложение от Ливерпуля, Реала или Баварии.

Спортивный директор Байера Фернандо Карро заявил, что у Алонсо нет особого положения в команде.

"Особое положение для Хаби Алонсо? Ничего такого нет. У нас очень хорошие отношения с Хаби Алонсо и он знает, что мы серьезный клуб. Мы не собираемся кого-то заставлять оставляться, если нет такого желания", – приводит слова Карро talkSPORT.

Ранее также стало известно, что текущий сезон для хавбека Барселоны окончен.

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