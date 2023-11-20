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Барселона подтвердила, что Гави больше не сыграет в этом сезоне

Ужасные новости из стана каталонцев.
Сегодня, 13:55
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Барселона официально подтвердила неутшительные прогнозы для Гави.

Напомним, хавбек получил травму в матче против сборной Грузии, предполагалось, что у игрока разрыв крестообразных связок.

В понедельник утром Гави прошел углубленное медобследование на базе клуба, и худшие прогнозы подтвердились.

У игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена и повреждение мениска. Сезон-2023/24 для Гави закончен.

Ранее тренер сборной Испании назвал инцидент с Гави уродливой стороной футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

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