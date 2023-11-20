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Де ла Фуэнте - о травме Гави: Это уродливая часть нашего спорта

Специалист не собирался рисковать игроком.
Сегодня, 10:21
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму Гави.

Напомним, что в матче против сборной Грузии Гави получил, предположительно, разрыв крестов.

Де ла Фуэнте признался, что в футболе существут некоторые риски, но в случае с Гави это была просто фатальная неудача.

"Это очень тяжелый и очень трудный момент. Для Федерации, для меня, для его друзей. Но прежде всего для него и для его клуба. Мы уничтожены. Футбол — рискованный вид спорта, и это уродливая часть нашего спорта.

Мы говорили с Гави. Сначала он подумал, что это просто ушиб. Мне грустно констатировать, что это могло произойти в любой момент. Это был несчастный случай, это большая неудача, но Гави был в идеальной форме, чтобы сыграть этот матч. Это невезение, но, повторяю, футбол — это игра, которая, к сожалению, несет в себе риски", - цитирует специалиста УЕФА.

Отметим, что у де ла Фуэнте репутация тренера, который заботится об игроках. Испанец старается не подвергать их лишнему риску, и всегда готов найти замену тому или иному футболисту при малейшем дискомфорте. Гави играл против сборной Грузии, потому что сам хотел выйти в стартовом составе.

При этом, ранее сообщалось, что Барселона все равно винит наставника "фурии роха" в травме своего хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гави

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