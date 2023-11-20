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Барселона раздражена тем, что Гави получил травму в матче за сборную

В клубе не понимают, почему футболист играл в матче, который не представлял турнирной важности для Испании.
Сегодня, 09:52
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Каталонская Барселона отреагировала на травму своего воспитанника Гави в матче между сборными Испании и Грузии.

Как сообщает Фабрицио Романо, сегодня, 20 ноября, хавбек вернется в клуб, чтобы пройти медобследование и узнать подтвердится ли у него разрыв крестообразных связок.

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Полузащитник плакал в раздевалке до и после первоначальных тестов, которые обнаружили у него серьезное повреждение.

Романо отмечает, что руководство Барсы в ярости от решения главного тренера "Фурии Рохи" Луиса де ла Фуэнте выпустить Гави на матч, который для сборной уже нечего не решал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

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