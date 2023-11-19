Испания - Грузия 3:1: обзор матча и результат игры 19.11.2023

"Фурия Роха" заняла первую строчку в своей группе.

В воскресенье, 19 ноября, в рамках квалификации на Евро-2024 сборная Испании принимала Грузию. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Первый тайм выдался довольно равным, если смотреть на забитые мячи, ведь команды смогли обменяться голами, однако испанец это мало утешает, ведь они создали гораздо больше моментов.

Читай также: Один из лидеров Барселоны получил травму в матче против Грузии

Уже во второй половине игры хозяева сполна смогли реализовать свои моменты, дважды отличившись в ворота не столь именитого соперника. Грузины не смогли зацепиться хотя бы за один балл.

Таким образом "Фурия Роха" завершила отбор на первой строчке с 21-м баллом, а Грузия набрала всего 8 очков, заняв четвертое место.

Статистика матча Испания - Грузия отбора на ЧЕ-2024

Испания - Грузия 3:1

Голы: Ле Норман, 4, Торрес, 55, Лочошвили, 72 автогол - Кварацхелия, 10

Ожидаемые голы (xG): 1,75 - 0,62

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 8 - 8

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Мартинес, Ле Норман, Гайя, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 86), Гави (Сансет, 26), Ферран Торрес (Ямаль, 65), Уильямс (Рикельме, 86), Мората.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Азаров (Гочолейшвили, 78), Мамучашвили, Алтунашвили, Квеквескири (Меквабишвили, 60), Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе (Давиташвили, 60).

Предупреждения: Родри (56), Кварацхелия (75), Кашия (83), Мартинес (90)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!