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Один из лидеров Барселоны получил травму в матче против Грузии

Гави выбыл на неопределенный срок.
Вчера, 22:49
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Хавбек Барселоны Гави травмировался во время матча отбора сборной Испании на Евро-2024 против Грузии.

Футболист получил сзади удар в область подколенной мышцы от защитника команды-соперника Луки Лочошвили. Полузащитник попытался вернуться в игру, однако вскоре был заменен.

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Гави покинул поле несмотря на сильную на боль на собственных ногах. Сложность травмы и сроки восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне на счету 19-летнего испанца один гол и один ассист в 12-ти матчах Ла Лиги.

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