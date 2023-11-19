Один из лидеров Барселоны получил травму в матче против Грузии

Хавбек Барселоны Гави травмировался во время матча отбора сборной Испании на Евро-2024 против Грузии.

Футболист получил сзади удар в область подколенной мышцы от защитника команды-соперника Луки Лочошвили. Полузащитник попытался вернуться в игру, однако вскоре был заменен.

Читай также: Одноклубник Гави побил его рекорд в национальной команде

Гави покинул поле несмотря на сильную на боль на собственных ногах. Сложность травмы и сроки восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне на счету 19-летнего испанца один гол и один ассист в 12-ти матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!